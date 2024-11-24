Эрдоган встретится с Рютте, чтобы обсудить войну в Украине, - Reuters

Отношение Турции к войне в Украине

Турция - член НАТО. Страна осудила российское вторжение, поддерживает территориальную целостность Украины и предоставила Киеву военную поддержку. В частности, недавно Эрдоган заявлял, что Крым должен быть возвращен под контроль Украины.

При этом Турция, черноморский сосед как России, так и Украины, также выступает против санкций Запада против Москвы, с которой она имеет важные оборонные, энергетические и туристические связи.

Кроме того, недавно Эрдоган выступил против решения США разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России, заявив, что это приведет к дальнейшему разжиганию конфликта.

Интересно и то, что, как писал Bloomberg в феврале, еще до того, как Марк Рютте стал генсеком НАТО, Турция даже рассматривала возможность заблокировать его назначение.

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