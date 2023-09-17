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Эрдоган встретится с Маском, чтобы обсудить космические технологии

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с основателем SpaceX Илоном Маском. Он планирует обсудить сотрудничество в различных областях, в частности, космических технологий и аккумуляторов для электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Встреча Эрдогана и Маска состоится в новом Турецком доме, который находится недалеко от штаб-квартиры ООН. На этой неделе там состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Турции рассматривает запланированный на июнь следующего года запуск спутника Turksat 6A как важную веху для сбора разведданных, которые могут быть использованы в военных целях.

Отметим, что Маск встречался с Эрдоганом в Анкаре в 2017 году.

Компания Маска SpaceX сотрудничает с турецкой космической программой для запуска спутников связи. Турция также ищет помощи в разработке аккумуляторов для своего первого отечественного электромобиля Togg.

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Реджеп Тайип ЭрдоганИлон Маск