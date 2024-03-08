Эрдоган захотел провести мирный саммит с Россией. Зеленский ответил, что там не место Москве

Он напомнил, что Турция с самого начала делала и делает свой вклад для мирного урегулирования войны в Украине на основе переговоров.

"Мы готовы принять мирный саммит к которому привлекут и Россию", - добавил президент Турции.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня он и президент Турции говорили много об украинской "формуле мира". Он проинформировал Эрдогана о подготовке саммита мира на уровне лидеров.

"Особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира для полной реализации формулы мира", - сказал президент Украины.

Также Зеленский отреагировал на формат, предложенный Эрдоганом. По его словам, Украина не видит представителей России на этом саммите.

"Мы не видим, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат - справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира", - добавил Зеленский.

Не первая попытка для Эрдогана

В конце февраля президент Турции заявлял, что его страна снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, который ранее проходил в Стамбуле.

"С другой стороны, мы для восстановления мира готовы возобновить процесс переговоров, который ранее состоялся в Стамбуле", - добавил президент Эрдоган.

Также недавно The Wall Street Journal писало, что российский диктатор Владимир Путин публично намекнул, что он был бы открыт к обсуждению вопроса о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. Контуры соглашения, которое, вероятно, он хочет заключить, можно увидеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими делегациями в апреле 2022 года.