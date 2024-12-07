Эрдоган надеется, что после 13 лет гражданской войны Сирия обретет "мир и спокойствие"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в Сирии. Он заявил, что его страна желает, чтобы соседняя Сирия обрела "мир и спокойствие" после 13 лет гражданской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я хочу заявить об этом открыто: мы не намерены претендовать на землю, которая принадлежит другой стране. Как Турция, мы хотим, чтобы наш сосед Сирия как можно скорее обрела мир и спокойствие, к которым она стремится уже 13 лет", - сказал Эрдоган.

Свое заявление он сделала в городе Газиантела, который расположен недалеко от границы с Сирией. Известно, что в этом населенном пункте проживает около полумиллиона сирийских беженцев, перемещенных в результате войны. Эрдоган отметил, что "история запомнит гостеприимство Газиантела".

"Наши сирийские братья и сестры действительно пережили тяжелые дни, они заплатили большую цену... По оценкам, около 1 миллиона сирийцев потеряли свои жизни из-за сирийского режима и террористических группировок", - заявил он.

Обсуждая начало наступления повстанцев на прошлой неделе, Эрдоган сказал следующее.

"Похоже, участившиеся нападения на мирных жителей в Идлибе стали той соломинкой, которая сломала спину верблюду и спровоцировала последние события", - прокомментировал он.

Резюмируя турецкий президент подчеркнул, что все должны признать, что в Сирии, в политическом и дипломатическом плане возникла новая реальность.