Ердоган пообіцяв, що турецька вакцина від COVID-19 буде доступна всьому світу

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (РБК-Україна)

У період пандемії розвинені країни не зуміли продемонструвати необхідну солідарність і взаємодопомога. Вакцина від коронавіруса турецької розробки буде доступна всьому світу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, звертаючись до учасників саміту G20 в режимі відеоконференції, пише "Анадолу".

Він зазначив, що Туреччина вже надала безоплатну допомогу 15 країн-членів G20.

Ердоган виступив за те, що платформа G20 повинна підготувати і задіяти механізми, що забезпечують доступний і рівноправний доступ до вакцини для всіх країн.

Нагадаємо, місяць тому Туреччина почала випробування вакцини від коронавирусной хвороби на людях.

Раніше повідомлялося, що в світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від коронавіруса. Україна активно веде з ними переговори про постачання вакцин, у разі успіху.