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Эрдоган пообещал, что турецкая вакцина от COVID-19 будет доступна всему миру

Воскресенье 22 ноября 2020 05:57
Эрдоган пообещал, что турецкая вакцина от COVID-19 будет доступна всему миру
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В период пандемии развитые страны не сумели продемонстрировать необходимую солидарность и взаимопомощь. Вакцина от коронавируса турецкой разработки будет доступна всему миру.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам саммита G20 в режиме видеоконференции, пишет "Анадолу".

Он отметил, что Турция уже оказала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20.

Эрдоган выступил за то, что платформа G20 должна подготовить и задействовать механизмы, обеспечивающие доступный и равноправный доступ к вакцине для всех стран.

РБК-Украина писало, что месяц назад Турция начала испытания вакцины от коронавирусной болезни на людях.

Напомним, в мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина активно ведет с ними переговоры о поставках вакцин, в случае успеха.

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Новости Украины Политика Реджеп Тайип ЭрдоганВакцина

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