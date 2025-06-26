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Эрдоган заявил, что Трамп приедет в Турцию, если там будет Путин

Турция, Четверг 26 июня 2025 13:24
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Эрдоган заявил, что Трамп приедет в Турцию, если там будет Путин Фото: Эрдоган продолжает ждать Путина и Трампа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Турция намерена организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. К ней может присоединиться Дональд Трамп.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На обратном рейсе с саммита НАТО он рассказал о встрече с Трампом. Эрдоган сообщил президенту США, что Анкара намерена организовать встречу лидеров России и Украины в Турции для проведения мирных переговоров.

"Он (Трамп) сказал: "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я тоже приеду, - сказал Эрдоган. - Мы установим необходимые контакты и, если Бог даст, осуществим эту встречу как можно скорее".

Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать интенсивные усилия для окончания войны в Украине справедливым и устойчивым миром.

"Я считаю, что открылось окно возможностей для прекращения огня и постоянного мира. Его нельзя упускать. Мы стремимся заложить основу процесса прочного мира, поддерживая дополнительные конкретные шаги между сторонами. Я надеюсь, что война закончится как можно скорее при поддержке союзников. Как я всегда говорю, в справедливом мире не будет проигравших", - сказал он.

Долгое ожидание

Эрдоган в течение нескольких лет неоднократно объявлял о скором приезде в Турцию Путина, однако с начала войны против Украины тот так и не приехал. С 2023 года Путин находится в розыске Международного уголовного суда в Гааге за похищение украинских детей.

Встреча Трампа, Путина и Зеленского в Турции была возможна в мае. Однако российский диктатор отказался лететь в Стамбул или в Анкару.

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Турция Дональд Трамп
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