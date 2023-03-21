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Эрдоган официально стал кандидатом на пост президента Турции

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Анкара, Вторник 21 марта 2023 14:52
Эрдоган официально стал кандидатом на пост президента Турции Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом на пост главы государства. Президентские выборы в стране запланированы на 14 мая этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Анадолу.

"Единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 14 мая, соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей партии справедливости и развития и партии националистического движения (MHP)" , – говорится в сообщении.

В турецких СМИ уточняется, что заявление о выдвижении Эрдогана было подано руководителем отдела по выборам правящей партии Али Ихсаном Явузом и руководителем отдела по выборам в партии MHP Фети Йылдызом.

Ожидается, что 31 марта будет опубликован окончательный список кандидатов в президенты и начнется предвыборная кампания.

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая, оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана является лидер крупнейшей в союзе (Национальном альянсе) Республиканской народной партии Турции 74-летний Кемаль Киличдароглу.

Добавим, нынешние выборы президента и парламента Турции должны были состояться в июне, но действующие власти перенесли их на май, склоняясь к тому, что июнь якобы будет совпадать с летними и религиозными праздниками.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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