Ердоган звинуватив країни Заходу в підтримці терористів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про успішне просування операції "Оливкова гілка" на північному заході Сирії, додавши, що введення військ може початися в будь-який момент. Про це повідомляє "Агентство Анадолу".

За словами Ердогана, учасники антитерористичної операції знаходяться на підступах до міста Афрін.

"Введення військ може початися в будь-який момент. Повідомлення про взяття міста може надійти в будь-яку хвилину", - повідомив Ердоган.

Президент зазначив, що з початку операції "Оливкова гілка" нейтралізовано вже 3569 терористів.

Крім того, Ердоган розкритикував партнерів з країн Заходу.

"Туреччина прекрасно усвідомлює справжній стан справ, і в курсі брехливості запевнень. У наявності масові поставки зброї і боєприпасів на північ Сирії. Будьте щирі. Туреччина готова співпрацювати з партнерами, які діють відкрито, а ті, хто не чесний, хай нарікає на себе", - сказав він.

Також президент звинуватив "друзів з Заходу" в підтримці плану терористів зі створення лінії оборони в сирійському Афріні.

"Всі ці тунелі в звільнених від терористів районах Сирії були прориті завдяки підтримці, наданій їм псевдо-друзями Туреччини з Заходу. Уявіть собі, що тунелі були прориті з таким розрахунком, щоб по ним могли проїжджати навіть вантажівки. На складах терористів знайшли найрізноманітніші види озброєння. Всі вони були передано бойовикам країнами, які позиціонують себе друзями Анкари", - констатував турецький лідер.

Нагадаємо, частини Збройних сил Туреччини будуть виведені з північного заходу Сирії лише після завершення антитерористичної операції в Афрін.