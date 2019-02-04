Ердоган звинуватив США в "мовчанні" у зв'язку з убивством саудівського журналіста

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (miniszterelnok.hu)

Ердоган упевнений, що вбивство журналіста не є звичайним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у неділю звинуватив Сполучені Штати Америки (США) у "мовчанні" у зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи, вбитого в консульстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Ердогана, вбивство Хашкаджи не звичайне.

"Я не можу зрозуміти мовчання Америки ... Ми хочемо, щоб все прояснилося, тому що це звірство, вбивство", - сказав Ердоган.

Зазначимо, Хашкаджи був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня. Він відвідав консульство, щоб отримати документи на майбутній шлюб з громадянкою Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що делегація ООН схильна вважати наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основним підозрюваним у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджи.

В Туреччині зараз знаходиться спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Агнес Калламар, яка розслідує вбивство Хашкаджи.