Ердоган назвав помилкою скасування смертної кари в Туреччині

Президент Туреччини заявив, що для країни дуже затратно годувати в'язнів у тюрмах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає помилкою скасування смертної кари в Туреччині. Як інформує РБК-Україна з посиланням на TabloidGazete, про це він сказав в ході агітаційного мітингу напередодні місцевих виборів.

За його словами, в країну необхідно повернути виконання смертного вироку.

"Ми допустили помилку, коли скасували смертну кару. Мені здається, що це помилка. Чому? У ніч на 16 липня (2016 року під час спроби держперевороту в Туреччині, - ред) загинув 251 наш громадянин. Навіть якщо вони проведуть життя за гратами, мене зачіпає той факт, що їх потрібно годувати", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини додав, що якщо парламент країни прийме рішення про відмову від мораторію на смертну кару, то Ердоган його ратифікує.

Ще в квітні 2017 року року Ердоган заявляв, що після референдуму в уряді країни буде розглянуто питання необхідності введення смертної кари. Смертні вироки в Туреччині виконувалися до 1984 року. У 2004 році Ердоган офіційно скасував цю міру покарання з метою виконання плану по входженню країни до складу Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно в Європарламенті закликали Європейську комісію призупинити переговори з Туреччиною про вступ країни до Євросоюзу.