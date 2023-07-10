Эрдоган и Мишель договорились "оживить" отношения между Турцией и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Европейского совета Шарль Мишель договорились "оживить" отношения между Турцией и ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мишеля в Twitter.
"Хорошая встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО", - написал он.
По словам Мишеля, в ходе встречи они обсудили возможности возвращения сотрудничества ЕС и Турции на передний план и активизации отношений.
"Совет ЕС пригласил вице-президента по правам человека и
Еврокомиссию представить доклад с тем, чтобы действовать стратегически и перспективно", - заявил он.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обнаружил новое препятствие для Швеции, которое нужно преодолеть, чтобы присоединиться к военному альянсу. В частности, он намекнул, что Турция уже более 50 лет ожидает вступления в ЕС.
Президент Турции не уточнил, является ли затянувшаяся попытка Анкары вступить в ЕС новым условием для вступления Швеции в НАТО, или это просто вопрос, который Турция снова хочет поднять.
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