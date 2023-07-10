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Эрдоган и Мишель договорились "оживить" отношения между Турцией и ЕС

Фото: глава Совета ЕС Шарль Мишель и президент Турции Реджеп Эрдоган (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Европейского совета Шарль Мишель договорились "оживить" отношения между Турцией и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мишеля в Twitter.

"Хорошая встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО", - написал он.

По словам Мишеля, в ходе встречи они обсудили возможности возвращения сотрудничества ЕС и Турции на передний план и активизации отношений.

"Совет ЕС пригласил вице-президента по правам человека и
Еврокомиссию представить доклад с тем, чтобы действовать стратегически и перспективно", - заявил он.

Турция препятствует вступлению Швеции в НАТО

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обнаружил новое препятствие для Швеции, которое нужно преодолеть, чтобы присоединиться к военному альянсу. В частности, он намекнул, что Турция уже более 50 лет ожидает вступления в ЕС.

Президент Турции не уточнил, является ли затянувшаяся попытка Анкары вступить в ЕС новым условием для вступления Швеции в НАТО, или это просто вопрос, который Турция снова хочет поднять.

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ЕвросоюзТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганШарль Мишель