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Ердоган хоче стати посередником між Україною та РФ: реакція офісу Зеленського

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 15:16
Ердоган хоче стати посередником між Україною та РФ: реакція офісу Зеленського Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

У президента України Володимира Зеленського вітають бажання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана стати посередником у конфлікті з Російською Федерацією. І Москві не треба відмовлятися від посередницьких зусиль Ердогана.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на пошук оптимального рішення для повернення миру в Україну, для звільнення людей, які утримуються в полоні або які потрапили у важкі життєві умови у зв'язку з багаторічними агресивними діями проксі-груп РФ. І тим більше ми вітаємо зусилля такого потужного гравця, яким сьогодні є Туреччина на глобальному політичному ринку", - зазначив Подоляк.

За його словами, позиція Туреччини завжди конкретно аргументована і враховується всіма іншими гравцями, причому далеко не тільки в нашому регіоні.

"Президенти Зеленський і Ердоган неодноразово обговорювали те, що можна зробити для ефективної стабілізації ситуації в нашому регіоні. Попутно зауважу, що турецький президент в контактах зі своїм російським колегою незмінно намагається позначити проблеми регіональної безпеки. Особливо в тих аспектах, які стосуються долі кримських татар", - підкреслив радник.

Подоляк уточнив, що нещодавно Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним передав список кримських татар, які утримуються російською стороною і на звільненні яких наполягає Україна.

"Є й інші такі приклади, в тому числі і вельми делікатні, які поки не підлягають публічному озвучуванню. Ми дуже цінуємо цю активність президента Ердогана і вдячні за неї. І було б правильним, щоб російська сторона не відкидала посередницькі зусилля президента Туреччини. Ці зусилля справедливі, збалансовані і відображають інтереси всього нашого регіону в цілому", - додав радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган заявив, що готовий стати посередником між Україною і Росією.

А минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює з Ердоганом "такі речі" за зачиненими дверима, що не став би ризикувати в контексті спецоперації із затримання "вагнерівців" шляхом примусової посадки турецького літака.

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