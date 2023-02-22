Эпицентр передал украинским медикам уже 50 реанимобиле

Компания «Эпицентр» в канун годовщины захватнической войны передала новую партию из десяти современных реанимобилей.

Машины скорой помощи в рамках благотворительной инициативы «Спасаем жизнь» с сентября прошлого года спасают военных и гражданских людей. За это время компания совместно с партнерами, поставщиками и покупателями профинансировала и передала 50 автомобилей для нужд медицины катастроф на сумму более 133,5 млн грн. Благотворительная инициатива Эпицентра объединила миллионы украинцев и продемонстрировала их стойкость и готовность помогать медикам спасать еще больше человеческих жизней.

Очередная передача десяти новых реанимобилей прошла 21 февраля в Министерстве здравоохранения в Киеве. Глава отрасли Виктор Ляшко отметил, что сегодня медики борются за жизнь каждого человека, но им нужна помощь и поддержка:

За время полномасштабного вторжения 649 автомобилей экстренной медицинской помощи были повреждены или захвачены. Враг не останавливается, ежедневно разрушая нашу инфраструктуру и посягая на нашу жизнь. Мы тоже не можем останавливаться: должны работать еще эффективнее и более слаженно, чтобы эти жизни сохранить и дать достойный отпор агрессору каждый на своем фронте. Искренне благодарен каждому, кто не остался в стороне и присоединился к инициативе "Спасаем жизнь". Вы действительно помогли нашим героям медицинского фронта спасти чью-то жизнь. В рамках инициативы 50 реанимобилей переданы в разные уголки Украины. Каждый день они доставляют в больницы более сотни украинских пациентов», - сказал Виктор Ляшко.

Новые реанимобили поедут в Харьков, Николаев, Херсон, Днепр, Кривой Рог, Одессу, Кременчуг, Винницу - в прифронтовые регионы и области, которые постоянно страдают ракетными обстрелами. Символично, что скорые передали накануне годовщины начала полномасштабной войны. Это, по словам основательницы и председателя ООО «Эпицентр К» Галины Гереги, подчеркивает твердую и твердую поддержку компании борющихся за жизнь:

Спасать жизнь... С первых дней полномасштабного вторжения это выражение приобрело сверхважное значение. К сожалению, война уносит жизнь. А наша инициатива призвана спасать жизнь. Бригады врачей, работающих на переданных скорых, смогли вернуть к жизни десятки тысяч украинцев. А цифра - 50 реанимобилей - свидетельствует о крепкой объединяющей силе компании Эпицентр, ее партнерах, поставщиках и покупателях. Это наш экономический фронт, наша великая социальная миссия. И мы продолжим ее выполнять с честью и достоинством.

Благодарим всех украинских врачей, которые помогают нашим гражданам в самые сложные моменты их жизни. Я верю, что новые реанимобили помогут им эффективнее и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать необходимую помощь людям. Наша инициатива "Спасаем жизнь" – продолжается! Наша поддержка и уважение медикам – безгранична! Жизнь победит!

Более одного миллиона покупателей сети, а также партнеры и поставщики поддержали благотворительную инициативу Эпицентра ”Спасаем жизнь”. Чтобы в каждом уголке страны, от запада до востока, наши врачи были обеспечены современными скорыми.