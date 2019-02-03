Епіфаній розповів, хто приїде на церемонію його інтронізації

Участь у церемонії візьме президент Порошенко

На церемонии интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания будет присутствовать почетный патриарх Филарет. Об этом сообшил митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

Кроме того, как сообщили в пресс-лужбе президента Украины, в воскресенье, 3 февраля, участие в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины в Софийском соборе в Киеве примет Петр Порошенко.

По словам Епифания, участие в церемонии такжепримет митрополит Эммануил Гальский - во главе делегации представителей Вселенского патриархата.

"Будут делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, будут представители со святой горы Афон", - сказал Епифаний в интервью.

Однак, по его словам, архиереи нескольких церквей не смогут приехать, так как еще рассматривают вопрос признания автокефалии Украинской православной церкви.

"Это определенная процедура, которую мы должны пройти. Нам известно, что есть уже несколько церквей, которые рассматривают этот вопрос. Рассматривают вопрос признания автокефалии УПЦ. Это Элладская церковь, это Кипрская церковь. Этот вопрос рассматривался на Синоде и Болгарской церкви, и Грузинской. Сейчас есть много желающих архиереев из этих церквей, которые готовы приехать на интронизации. Но, к сожалению, есть определенная процедура, которая препятствует этому", - пояснил Епифаний.

Напомним, 31 января 2019 года, вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины (ПЦУ).