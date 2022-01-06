Епіфаній розповів про відносини ПЦУ і Московського патріархату

"Що стосується відносин з МП як таких, то їх практично немає, ми тільки перетинаємося з митрополитом Онуфрієм на офіційних заходах, вітаємося, але спілкування на тему об'єднання немає", - сказав він.

За його словами, відсутність відносин викликана тим, що"з їхнього боку, особливо з боку митрополита Онуфрія, немає на це ніякого бажання".

Епіфаній нагадав, що вважає Московський Патріархат "фактично останнім форпостом Путіна в Україні, тому що Путін втрачає Україну, вона рухається в Європу, в НАТО, і ми бачимо, яка зараз істерика з боку РФ. Російська Церква відіграє велику роль для країни-агресора, і тому вони намагаються її зберегти в тому вигляді, в якому вона є зараз".

Водночас, за його словами, після Об'єднавчого собору Україна стала канонічною територією ПЦУ. "І МП, який називає себе Українською православною церквою, як такою є неканонічним в Україні. Також відповідно до закону вони повинні перейменуватися", - додав він.