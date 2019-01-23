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Епіфаній відвідає Афіни після визнання ПЦУ Елладською православною церквою

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 14:21
Епіфаній відвідає Афіни після визнання ПЦУ Елладською православною церквою
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній очікує визнання ПЦУ з боку Елладської православної церкви

Предстоятель Православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній очікує визнання ПЦУ з боку Елладської православної церкви, після чого відбудеться його візит в Афіни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю митрополита грецького виданню TaNea.

"У майбутньому я бачу хороші і продуктивні відносини між Елладською Православною церквою та Православною церквою України. Зараз ми очікуємо визнання Елладською Православною церквою Української церкви. Це перший крок, який приведе нас до продуктивного співробітництва. Це співробітництво стане можливим, оскільки Православна церква України буде рухатися в напрямку грецької традиції", - розповів він.

За словами Єпіфанія, "у разі визнання за традицією відбудеться його візит в Афіни для спільної літургії з предстоятелем Елладської церкви".

Нагадаємо, раніше Елладська православна церква розпочала процедуру визнання автокефальної Православної церкви України. Зокрема, на засіданні священного Синоду Елладської церкви прийняли рішення передати на архієрейський собор розгляд справи про визнання автокефальної Православної церкви України. Також повідомляється, що собор остаточно визначиться з реакцією на листи Вселенського патріарха Варфоломія і патріарха Московського Кирила. За даними джерел, собор Елладської церкви може зібратися вже в лютому.

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