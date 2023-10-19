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Entrepreneurs’ Organization Ukraine запрошує підприємців взяти участь у онлайн-заході

Четверг 19 октября 2023 17:10 promo
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Entrepreneurs’ Organization Ukraine запрошує підприємців взяти участь у онлайн-заході

Entrepreneurs’ Organization Ukraine, в рамках партнерства з видатним бізнес-лідером Дмитром Волошиним, Co-founder + CTO Preply, запрошує підприємців та всіх зацікавлених взяти участь у онлайн-заході.

Preply, світовий лідер серед освітніх платформ, зараз оцінюється вартістю в 500 мільйонів доларів. Ця компанія не тільки піднялася на вершину в галузі освіти, але й змогла досягти такого успіху навіть у складних умовах сучасного ринку.

На цьому івенті ви дізнаєтеся про секрети успіху Preply, які дозволили вести ринок, як стати стійкими в умовах кризи та використати це, як можливість для розвитку вашого бізнесу, Дмитро розповість про шлях розвитку стартапу ідеї до масштабування та досягнення бажаного та ще багато корисного для підприємців.

Тема зустрічі - "Як рости в умовах криз та залучати інвестиції в момент стагнації ринку".

Деталі заходу:

Дата та час: понеділок, 23 жовтня, 19:00
Місце проведення: онлайн (zoom)
Вартість участі: безкоштовно

Долучайтеся до цієї надзвичайної можливості отримати цінні інсайти та поради від Дмитра Волошина, який поділиться своїм досвідом успіху у бізнесі.

Для реєстрації та отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт події

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