Єніна перевели з МЗС на посаду першого заступника Монастирського
Відповідно до розпорядження Кабміну першим заступником голови МВС став Євгеній Єнін. Раніше він був заступником міністра закордонних справ.
Що відомо про Євгенія Єніна?
- з грудня 2005 року по березень 2010 року був назначений на посади третього та другого секретаря посольства України в Молдові;
- з березня по вересень 2011 року - обіймав посади секретарів низки країн територіального департаменту МЗС України;
- з листопада 2012 року по грудень 2014 року - працював радником посольства України в Італійській Республіці;
- з грудня 2014 року по червень 2016 року - посланник посольства України в Італійській Республіці;
- з 7 червня 2016 року по квітень 2019 року - обіймав посаду заступника Генерального прокурора України;
- з 15 квітня 2020 по 30 серпня 2021 року - працював заступником Міністра закордонних справ України;