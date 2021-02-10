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Єнін про катастрофу МАУ: не дозволимо, щоб чиїсь інтереси були вище життя людини

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 15:59
Єнін про катастрофу МАУ: не дозволимо, щоб чиїсь інтереси були вище життя людини Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Міністерство закордонних справ спільно з міжнародними партнерами координує зусилля для вивчення автентичності аудіозаписи з нібито міністром закордонних справ Ірану. На записі нібито Мохаммад Джавад Заріф говорить про навмисну атаку на український літак.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24".

"Нами проведена серія телефонних розмов з представниками органів попереднього розслідування й прокуратури країни, які знаходяться на контакті з нашими іноземними колегами і координувати зусилля для дослідження автентичності цього запису", - заявив він.

При цьому Єнін додав, що Україні не дозволить, щоб інтереси інших були вище людського життя.

"Україна і світова спільнота не дозволить, щоб чиїсь інтереси або нації, або громадян були вище людського життя. Для цього ми використовуємо всі наші можливості ", - підкреслив він.

Нагадаємо, іранські військові збили літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечували ракетний удар, але проте пізніше вони підтвердили його.

Нагадаємо, канадські органи безпеки вивчають аудіозапис, де, імовірно, міністр закордонних справ Ірану обговорює з кимось можливість того, що знищення літака "МАУ" під Тегераном у січні 2020 року було навмисним актом.

Пізніше в Ірані поставили під сумнів правдивість аудіозапису і заявили, що висловлювання, які приписуються Заріфу, суперечать його культури мовлення.

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