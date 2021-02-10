Єнін про катастрофу МАУ: не дозволимо, щоб чиїсь інтереси були вище життя людини

Міністерство закордонних справ спільно з міжнародними партнерами координує зусилля для вивчення автентичності аудіозаписи з нібито міністром закордонних справ Ірану. На записі нібито Мохаммад Джавад Заріф говорить про навмисну атаку на український літак.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24".

"Нами проведена серія телефонних розмов з представниками органів попереднього розслідування й прокуратури країни, які знаходяться на контакті з нашими іноземними колегами і координувати зусилля для дослідження автентичності цього запису", - заявив він.

При цьому Єнін додав, що Україні не дозволить, щоб інтереси інших були вище людського життя.

"Україна і світова спільнота не дозволить, щоб чиїсь інтереси або нації, або громадян були вище людського життя. Для цього ми використовуємо всі наші можливості ", - підкреслив він.

Нагадаємо, іранські військові збили літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечували ракетний удар, але проте пізніше вони підтвердили його.