Єнін: аудіозапис долучать до справи МАУ, якщо він справжній

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін не виключає долучення опублікованого сьогодні аудіозапису до матеріалів справи про катастрофу літака МАУ в Ірані. Але для цього потрібно довести його автентичність.

За словами Єніна, якщо технічна експертиза доведе автентичність аудіозапису, то його, скоріш за все, долучать до розслідування.

"Насамперед це завдання технічних експертів. Якщо буде встановлено автентичність, я переконаний, що його буде долучено до матеріалів розслідування. Ми маємо розглядати всі версії. Останнє слово скаже суд", - сказав він.

Єнін додав, що українська сторона сподівається, що Іран не буде заважати проведенню розслідування.

"Ми будемо посилювати наші зусилля щодо координації нашої спільної відповіді іранській стороні щодо цієї ситуації. Ми розраховуємо, що іранські урядовці будуть максимально дотримуватися зобов'язань та не заважатимуть розслідуванню", - додав заступник міністра.

Як відомо, сьогодні канадські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому, ймовірно, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф говорить, що літак МАУ могли збити умисно. Голос на аудіозаписі не виключив, що це могли бути "диверсанти".