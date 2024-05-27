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В Energy Club заявили, что отключения света будут продолжаться не менее двух лет

Фото: отключение света будет продолжаться не менее двух лет, заявили в Energy Club (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Отключения света, связанные с существенными разрушениями в энергетике, могут применяться в ближайшие два года.

Об этом заявил вице-президент Energy Club Максим Немчинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это наша реальность на ближайшие два года. То есть надо адаптироваться, надо понимать, что это будет. Нам нужно будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужно средства и время", - сказал он.

Немчинов добавил, что летом отключения, скорее всего, будут. Также очень важно успеть подготовиться к следующей зиме, потому что в течение нее он также ожидает отключений.

Эксперт подчеркнул, что в результате массированных обстрелов энергосистема потеряла 8 ГВт мощностей. Поэтому придется поднять тариф на электроэнергию, чтобы были деньги на восстановление поврежденных и разрушенных энергообъектов.

"Это неотвратимость. Нам нужно платить за товар столько, сколько он стоит, чтобы эти средства направлялись на ремонт, восстановление и строительство нового поколения", - подчеркнул Немчинов.

 

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря просмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.

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