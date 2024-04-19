Энергосообщество призвало Кабмин решить долговый кризис в энергетике

Кабинет министров Украины должен приобщиться к решению долгового кризиса на рынке электроэнергии, поскольку финансовые проблемы мешают реализации потенциала страны по восстановлению энергетических мощностей и строительству нового зеленого поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Секретариата Энергетического Сообщества, предлагающего несколько решений для решения текущих проблем на энергорынке.

"Правительство должно вмешаться в решение вопроса взаимной задолженности и обеспечить, чтобы это финансовое бремя не ложилось непропорционально определенным участникам рынка", - говорится в отчете.

Энергосообщество отмечает, что правительство может потенциально решить проблему путем государственной финансовой поддержки или реализации программы реструктуризации долгов, чтобы использовать самые быстрые механизмы решения проблемы.

"Для более широкого восстановления сектор ВИЭ потребует значительной финансовой поддержки с обеих сторон - от государства и частных партнеров. Создание рынка, способного привлекать капитал и конкурировать с другими странами за развитие ВИЭ, потребует усовершенствования политических рамок Украины по ВИЭ", - отмечают в институции.

Кроме того, там указывают, что государство должно наладить независимый надзорный механизм для обеспечения прозрачности и справедливости при расчете и урегулировании небалансов за электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

Также, подчеркивает Энергосообщество, государство должно усилить законодательную базу для защиты участников рынка от произвола и неблагочестия, что является важной практикой.

"Это включает в себя пересмотр процедур взаимозачета и обеспечение выполнения Укрэнерго своих взаимных финансовых обязательств", - уточняется в отчете.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

В то же время отрасль зеленой энергетики находится в критическом финансовом положении из-за задолженности прошлых лет и недоплаты в текущем году. Уровень недоплат за 2022 год находится на уровне 22,7%, за 2023 - на уровне 44,5%.