Энергосообщество одобряет решение НКРЭКУ о повышении прайс-кепов на энергорынке

Секретариат Энергетического Сообщества одобряет решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о расширении ценовых ограничений (прайс-кепы) на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление Секретариата Энергетического сообщества.

"Новое решение является положительным шагом к дальнейшей либерализации рынка электроэнергии и будет стимулировать импорт, а значит, повысит надежность поставок в Украину зимой", - говорится в нем.

В Секретариате рассказали, что в часы пиковой нагрузки прайс-кепы были увеличены, и в настоящее время максимальная стоимость электроэнергии на украинском энергорынке может составлять 191 евро/МВт-час. Отмечается, что решение о пересмотре прайс-кепов не влияет на подход к разработке ценовых ограничений, введенный НКРЭКУ 27 июня 2023 г. и который был оценен Секретариатом.

Ранее глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что прайс-кепы были увеличены для того, чтобы приблизить правила украинского энергорынка к правилам ЕС.