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Енергоспівтовариство опублікувало звіт за рішеннями НКРЕКП

НовиниЕнергетика    21.03.2018 - 21:38
Фото: НКРЭКУ (прес-служба КМОППОіНУ)
Фото: НКРЭКУ (прес-служба КМОППОіНУ)

Суспільно резонансні рішення НКРЕКП пройдуть додатковий аналіз і оцінку з боку Європейського енергоспівтовариства

Європейське енергетичне співтовариство оприлюднило звіт про незалежний аудит рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це повідомив глава НКРЕКП Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

У цілому робота регулятора визнана прозорою, однак деякі рішення потребують додаткового вивчення.

"На думку секретаріату, НКРЕКП зазвичай дотримується високих стандартів прозорості, і практика публікації регулюючого органу навіть випереджає відповідні юридичні вимоги. Відрадно, що всі опитані особи визнали, що регулюючий орган став набагато прозорішим після прийняття закону про НКРЕКП", - вказується в звіті.

У той же час, європейські експерти підкреслюють, що є ряд рішень регулятора, які викликають дискусію всередині країни (це стосується, зокрема, рішення про встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу, RAB-тарифи, формула ціни на вугілля і т. д. ). У зв'язку з цим суспільно резонансні рішення НКРЕКП пройдуть додатковий аналіз і оцінку з боку Європейського енергоспівтовариства.

"Аналіз проводиться в той час, коли регулюючий орган піддається серії організаційних потрясінь і критики його рішень. Разом з цим він повинен виконувати великі нові обов'язки по розробці вторинних актів для реформування ринку електроенергії та газу. Можна визнати, що певний рівень незгоди між регулюючим органом і регульованою галуззю цілком типовий. Ця оцінка спрямована на визначення того, наскільки недавня реакція НКРЕКП на критику є результатом непопулярних, але виправданих ринкових реформ", - вказується в звіті.

Нагадаємо, що 11 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, звернулася до Енергетичного Співтовариства з пропозицією провести незалежний аудит діяльності НКРЕКП.

Україна стала членом Європейського енергетичного співтовариства в лютому 2011 року.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Ставка на транзит газу після перегляду може стати конкурентною Nord Stream, - НКРЕКП RAB-регулювання вкрай важливе для успішної приватизації обленерго, - Аджунер
Теги: НКРЭКУ, аудит, европейское энергосообщество
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