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В энергосистеме в резерве находятся рекордные 18 блоков ТЭС, - Минэнерго

Понедельник 26 февраля 2024 12:40
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В энергосистеме в резерве находятся рекордные 18 блоков ТЭС, - Минэнерго Фото: в энергосистеме в резерве находятся рекордные 18 блоков ТЭС (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

В энергосистеме второй день в резерве наблюдается рекордное количество энергоблоков теплоэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.

Сегодня дефицита электроэнергии нет. После краткосрочных ремонтов к работе возвращен блок и корпус ТЭС. В резерве 18 единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые будут задействованы по необходимости.

"Собственного поколения достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии… Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - заверили в министерстве.

Вчера в Минэнерго сообщалось, что в резерве энергосистемы находятся 19 генерирующих единиц ТЭС.

На прошлой неделе россия обстреляла одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки пострадало 9 энергетиков.

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