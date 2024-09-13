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В энергосистеме дефицит. Украина заказывает аварийную помощь, - "Укрэнерго"

Пятница 13 сентября 2024 12:08
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В энергосистеме дефицит. Украина заказывает аварийную помощь, - "Укрэнерго" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 13 сентября, в энергосистеме сохраняется дефицит. Для его преодоления «Укрэнерго» будет заказывать аварийную помощь у соседних стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Потребление

Сегодняшнее потребление на 2,1% меньше, чем в прошлый четверг и соответствует сезонным показателям.

В то же время "Укрэнерго" призывает не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00.

Аварийная помощь

"Сегодня для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу НЭК "Укрэнерго", происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала вчера, 12 сентября", - пишет "Укрэнерго".

Отключение света

В результате боевых действий, а также по другим причинам полностью или частично обесточены 562 населенных пункта.

Ситуация с энергоснабжением в Украине

С начала года Российская Федерация прибегла к девяти массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого, а также сильной летней жары, в стране в течение месяцев вводили и как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины.

Вчера, 12 сентября, в Киеве, а также ряде областей начали возвращать отключение света.

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Укрэнерго
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