Энергосистема Украины, несмотря на атаки, позволит пройти зимний сезон, - прогноз НБУ

По его словам, несмотря на разрушение мощностей, "энергетическая система сможет довольно быстро восстанавливаться".

"Наш базовый прогноз базируется на том, что энергетическая система, несмотря на те потери, которые были понесені, на то, что мощность ее на сегодняшний день значительно ниже той нормы, которую наблюдалась до войны, она сможет обеспечить адекватное прохождение зимнего сезона, невзирая на возникновение значительного дефицита генерирующих мощностей, особенно в часы максимального потребления", - сказал он.

В то же время, отметил Николайчук, НБУ был вынужден внести в базовый прогноз то, что в течение зимы "у нас будут веерные отключения по всей стране".

Кроме того, из-за террористических атак на инфраструктуру НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины на четвертый квартал 2022 года.