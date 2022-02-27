Енергосистема України в умовах бойових дій працює стабільно, - Укренерго

Після трьох повних діб роботи в ізольованому режимі та в умовах бойових дій енергосистема України працює стабільно. Частота підтримується на рівні 50 Гц, забезпечуються фактичні обсяги резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрэнерго .

Як зазначили в прес-службі, 27 лютого нічний мінімум потужності споживання тривав з 3:00 до 4:00 на рівні 11,5 ГВт, після чого почалося зростання. Ранковий пік споживання припав на 10:00 і склав 13,8 ГВт. Станом на 12:00 27 лютого потужність споживання в енергосистемі складає 13,6 ГВт.

На атомних станціях працюють 9 із 15 блоків. Енергоблок №1 Запорізької АЕС виведено в плановий ремонт, енергоблоки №5 та №6 - в холодному резерві. Всього на АЕС три енергоблоки виведено в холодний резерв і три - в плановий ремонт. Сумарне навантаження великих ТЕС на 12:00 складає 3,83 ГВт.

За даними Міненерго, переважно через пошкодження під час бойових дій знеструмлено понад 3.4 тисячі трансформаторних підстанцій, повністю чи частково відключено від електропостачання 415 населених пунктів. В Київській області кількість відключень збільшується внаслідок ведення активних бойових дій. Водночас, в Харківській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях активно відновлюють електропостачання.