Енергосистема України зіткнулася з кризою через борги та російський імпорт, - експерт

Українська енергетика зіткнулася з серйозною кризою у зв'язку з накопиченими мільярдними боргами в галузі.

Про це заявив Едвард Чоу, експерт з питань розвитку енергетики, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), під час вебінару "Вивчення довгострокової енергетичної безпеки України на шляху до декарбонізації".

"Ринок електроенергії України дуже близький до колапсу через мільярдні "кругові" борги", - зазначив експерт.

За його словами, Україна має всі необхідні ресурси, щоб стати енергетично самодостатньою, в тому числі величезний потенціал розвитку відновлюваної енергії.

"В Україні досі немає чіткого політичного бачення розвитку ринку і послідовної стратегії в досягненні поставлених цілей... у зв'язку з цим хочу нагадати і про відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі", - зазначив Едвард Чоу.

За його словами, занадто повільний перехід до ринкової економіки, який міжнародне співтовариство спостерігає останні 30 років, призвів до того, що Україна зіткнулася з низкою серйозних проблем в енергетиці.

Зокрема, Чоу відзначив наступні перепони на шляху розвитку української енергосистеми: "марнотратство" в енергетиці; недоінвестованість; відсутність прозорих ринкових правил в енергосекторі.

Він також додав, що сьогодні українська енергетика зіткнулася з серйозною кризою у зв'язку з накопиченими мільярдними боргами в галузі.

Чоу впевнений, що при всьому своєму багатому енергетичному потенціалі Україна здатна вийти з кризи, але для цього потрібні рішучі реформи і політична воля з боку лідерів держави.

"Більшість викликів енергетичної безпеки України внутрішні, а не зовнішні. Україна 30 років робила, м'яко кажучи, обережні, зигзагоподібні кроки на шляху до реформ. Але час боязких кроків минув, пора проявити політичну волю і впевнено провести всі необхідні реформи", - упевнений експерт.

Тільки європейський вектор розвитку, на його думку, є вигідним для майбутнього нашої економіки.

"Євромайдан показав, що українці хочуть бути частиною Європи. Звичайні громадяни можуть і не розуміти всіх деталей і нюансів того, як цього досягти, але це не їхні проблеми, це завдання політичних лідерів. Але енергобезпека обов'язково прийде в Україну, коли її енергетичний ринок модернізують і інтегрують в Європу. Це стандарт, до якого треба прагнути", - резюмував він.