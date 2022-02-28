Енергосистема працює стабільно, зменшувати споживання е/е не потрібно, - Укренерго

Як зазначили в компанії, не втрачено контроль над жодним великим критично важливим об’єктом енергетичної інфраструктури. "Інформація про захоплення Запорізької АЕС окупантами - фейк! НАЕК "Енергоатом" повідомляє, що Запорізька АЕС працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Примусові відключення споживачів для зменшення споживання не застосовуються. Не існує жодних причин примусово чи добровільно зменшувати споживання електроенергії. Вимикати ввечері всі електроприлади заради зменшення споживання, не потрібно, пояснили в прес-службі

"Зберігаючи звичний режим електроспоживання, ви допомагаєте нашим енергетикам тримати рівновагу в енергосистеми, що є надважливою умовою для її стабільної роботи", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, споживання електроенергії з початком війни в Україні зменшилося. Поки майже всі види електростанцій працюють на зниженій потужності через низьке споживання. Зокрема, 28 лютого, станом на зараз, АЕС разом працювали на потужності близько 7,2 ГВт. Сумарна потужність ТЕС на ранковому піку споживання близько 4,3 ГВт. При цьому значна кількість енергоблоків різних видів електростанцій зупинені через низький рівень споживання (у холодному резерві).