Энергорынок в многомиллиардных долгах из-за ручного вмешательства в энергорынок, - эксперт

"На рынке электроэнергии сейчас безумные долги, то есть речь идет десятки миллиардов гривен взаимозадолженностей между "Энергоатомом", "Укрэнерго", областными распределительными компаниями, генерирующими компаниями", - говорит эксперт.

По его словам, общие суммы долгов перевалили за 60 миллиардов гривен и продолжают увеличиваться.

"Источником этих долгов, прежде всего, ошибки в организации рынка, наложении разного рода специальных обязанностей, когда компании просто начинают накапливать сумасшедшие долги, как это было с "Энергоатомом" определенное время. Также Гарантированный покупатель накапливает долги перед поставщиками возобновляемой электроэнергии и далее", - объяснил эксперт.

Он отметил, чтобы решить проблему большинства долгов должна быть проведена системная реформа энергорынка, которая бы коренным образом изменила организацию финансовых потоков на энергорынке и позволила нормально на рыночных началах работать в отрасли электроэнергетики.

Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

По данным "Укрэнерго", долги участников рынка перед компанией составляют около 60 млрд грн, тогда как сама "Укрэнерго" должна энергетическим компаниям около 50 млрд грн.