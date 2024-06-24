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На энергорынке образовался глубокий долговый кризис в объеме 60-70 млрд гривен, - нардеп

Фото: на энергорынке образовался глубокий долговой кризис объемом в 60-70 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетический рынок Украины оказался в глубоком долговом кризисе в размере 60-70 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.

"Я сегодня констатирую - энергорынок в глубинном кризисе. Вот просто, этот коллапс, долговой, на уровне 60-70 миллиардов долгов. К чему оно приведет никто сегодня ответа не имеет", - сказал он.

В частности, он рассказал, что перед производителями "зеленой" энергии образовался долг в размере около 19 млрд грн и у него нет тенденций к сокращению и источнику погашения.

Нардеп пояснил, что после недавнего повышения тарифа на электроэнергию для населения энергетики получат дополнительно около 50 млрд. грн. и часть этих средств будет направлена на погашение долгов.

"Если на рынке будут нерасчеты по старым долгам, по текущим, то понятно, что привлекать новых инвесторов крайне тяжело или невозможно", - подчеркнул Кучеренко.

В результате он добавил, что для привлечения инвесторов в строительство новых энергообъектов нужно показать им стабильность в расчетах и работу над защитой инвестиций.

Ранее Кучеренко заявлял, что накопленные в отрасли энергетики долги оказывают негативное влияние на запасы топлива, а также ремонт и модернизацию энергообъектов.

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Электроэнергия