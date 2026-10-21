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Энергонезависимость за 3 года: в D.Solutions рассказали, как бизнес может зарабатывать на электроэнергии

17:42 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Анна Березина
Бизнес инвестирует в энергонезависимость (фото: GettyImages)

Инвестиции украинского бизнеса в солнечные электростанции и промышленные системы накопления энергии могут окупиться за 2,5-3 года. При этом около 30% средних и крупных компаний в Украине уже обеспечили себе энергонезависимость.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил CEO D.Solutions Сергей Коваленко на конференции Forbes "Энергия бизнеса".

Сроки окупаемости СЭС и батарей сократились

По словам Коваленко, солнечные электростанции и промышленные системы накопления энергии становятся для украинского бизнеса не только способом защититься от отключений света, но и инструментом для получения дополнительного дохода.

На сегодня такие проекты могут окупиться за 2,5-3 года, хотя раньше стандартным сроком окупаемости инвестиций в энергетике считали 10-12 лет.

По оценкам D.Solutions, около 30% средних и крупных украинских компаний уже обеспечили себе энергонезависимость. Еще примерно треть сделала первые шаги в этом направлении, тогда как остальные только выбирают соответствующие решения.

Модель Energy-as-a-Service

Коваленко отметил, что бизнес постепенно переходит от использования генераторов для обеспечения резервного питания к комплексным энергетическим решениям, которые позволяют уменьшать затраты на электроэнергию в течение всего года.

"Мы как поставщик переходим от продажи электроэнергии к модели Energy-as-a-Service. Мы поставляем бизнесу электроэнергию, на основе данных о потреблении можем спроектировать собственную генерацию, профинансировать ее установку, а также управлять ею для клиента", - рассказал Сергей Коваленко.

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"Поэтому тем, кто еще не определился советую смотреть на энергонезависимость через призму энергоэффективности: как сократить потребление и как оптимизировать цену", - подытожил CEO D.Solutions.

Напомним, D.Solutions запустила в платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", помогающую уменьшать затраты на электроэнергию и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.

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