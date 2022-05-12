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Енергокомпанія Fortum йде з російського ринку

Фото: енергокомпанія Fortum йде з російського ринку (twitter.com)
Автор: Валерія Поліщук

Фінська енергетична компанія Fortum оголосила про відхід з російського ринку. До цього Fortum заморозила нові інвестиційні проекти в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suomenmaa.

"На додаток до раніше оголошеного припинення інвестицій і фінансування наших російських дочірніх компаній, ми прийняли рішення про контрольований відхід з російського ринку", - заявили в компанії.

Порівнянний операційний прибуток Fortum за січень-березень склав збиток у розмірі 438 млн євро в порівнянні з прибутком майже в 1,2 млрд євро роком раніше.

Нагадаємо, конгломерат Siemens залишає російський ринок через війну в Україні.

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