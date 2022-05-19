ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Енергодарі спалахнув готельний комплекс, окупований росіянами

Новость на русском →
Енергодар, Четвер 19 травня 2022 08:38
В Енергодарі спалахнув готельний комплекс, окупований росіянами Фото: в Енергодарі спалахнув готельний комплекс, окупований росіянами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Енергодарі Запорізької області спалахнув готельний комплекс. Раніше його захопили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Енергодару Дмитра Орлова в Telegram.

"Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій в м. Енергодар у ході виїзду 18.05.2022 ліквідовано пожежу в окупованому орками готельному комплексі "Сосновий бор", - написав Орлов.

За його словами, колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчук і його новопризначений заступник з м. Макіївки намагалися привласнити приміщення готелю, щоб використовувати у власних цілях.

Втім, не впорались із напругою і в одному із приміщень сталася пожежа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційна влада готує в Енергодарі так званий "референдум" про приєднання до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергодар Пожежа
NEWS
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
DAILY
Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті