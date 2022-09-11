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В Енергодарі окупанти закликають до виїзду в Росію

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Енергодар, Неділя 11 вересня 2022 16:49
В Енергодарі окупанти закликають до виїзду в Росію Фото: в Енергодарі окупанти закликають до виїзду в Росію (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 11 вересня, в Енергодарі Запорізької області окупанти зробили оголошення, в якому рекомендують мешканцям так званих ЛНР/ДНР та інших окупованих територій виїхати до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.

"В Енергодарі на своїх інформаційних ресурсах окупанти сьогодні зробили оголошення, в якому (цитуємо) "в связи с обострившейся ситуацией" рекомендують мешканцям так званих ЛНР/ДНР та інших окупованих територій виїхати до РФ, і навіть пропонують якусь там інформаційну допомогу", - розповів він.

За даними Орлова, цей пост адресовано передусім колаборантам, що активно співпрацюють з окупантами.

"Ну що ж, чи не вперше таки погодимося, що це хоч якийсь натяк на здоровий глузд, і порадимо зрадникам скористатися закликом військових РФ, які вже скоро бігтимуть в тому ж напрямку. Бо у вас є тільки два варіанти: або тікати, або дочекатися приходу ЗСУ і зустрітися з нашими захисниками особисто", - додає мер.

Нагадаємо, протягом останніх днів жителі окупованого Енергодара намагаються виїхати на підконтрольну територію України.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська кілька днів поспіль не пропускали в Енергодар гуманітарні вантажі.

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