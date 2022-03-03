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В Енергодарі через обстріли відсутнє водопостачання та частково електроенергія

Автор: Наталія Юрченко

В Енергодарі, де розташовується найбільша в Європі АЕС, російські окупанти відкрили вогонь по житловим кварталам. Через обстріли в місті відсутнє водопостачання та частково електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Дмитра Орлова в Telegram.

Зазначається, що один зі снарядів влучив у квартиру на сьомому поверсі, після чого виникла пожежа. Також ворог обстріляв міську школу №2.

"В місті енергетиків через обстріли відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла", - йдеться у повідомленні.

Мер Енергодару додав, що водопостачання відновиться тільки після закінчення ремонтних робіт на електромережах.

Нагадаємо, що сьогодні окупаційні війська обстріляли блокпост в Енергодарі та направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.

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