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У Енергодарі два мікрорайони залишилися без газу

Фото: у Енергодарі два мікрорайони залишилися без газу (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Перший та другий мікрорайони Енергодара сьогодні залишилися без газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова.

Через інтенсивні руйнівні обстріли в Запорізькій області ще 3 липня була пошкоджена ділянка газопроводу.

"На жаль, виконати відновлювальні роботи зараз неможливо через незгоду військових РФ допустити аварійну ремонту бригаду на місце аварії та забезпечити режим тиші на період проведення відновлювальних робіт", - сказав Орлов.

За інформацією голови Запорізькоі ОВА Олександра Старуха, станом на вчора без газу залишалися понад 100 населених пунктів області. Сьогодні ж газ зник і в Енергодарі.

Нагадаємо, в Енергодарі росіяни хочуть повністю відключити українських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

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