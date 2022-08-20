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В Енергодар доставлено додаткову партію таблеток йоду на випадок аварії на ЗАЕС

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Запорізька АЕС регулярно піддається збройним провокаціям. До Енергодару завезли додаткову партію таблеток йоду на випадок аварії на станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

"Тому в Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25000 таблеток калію йодиту - препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - пише Орлов.

Як відзначив міський голова Енергодару, наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в місті відповідає нормі. Причин приймати препарат поки що немає.

Дозування калію йодиту:

  • для дорослих та дітей віком від 12 років - 125 мг;
  • немовлята від народження до 1 місяця - 16 мг;
  • діти від 1 місяця до 3 років - 32 мг;
  • діти 3-12 років - 62,5 мг.

"У випадку, якщо у вашій аптечці його немає (калію йодиту, - ред.) , отримати препарат можна буде з наступного тижня через сімейного лікаря з розрахунку 1 таблетка 0,125г на людину", - додає Орлов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними військової розвідки, росіяни готують можливий теракт на території ЗАЕС. Також з'явилась інформація про те, що Росія може відключити станцію від енергосистеми України.

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