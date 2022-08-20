В Енергодар доставлено додаткову партію таблеток йоду на випадок аварії на ЗАЕС

"Тому в Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25000 таблеток калію йодиту - препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - пише Орлов.

Як відзначив міський голова Енергодару, наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в місті відповідає нормі. Причин приймати препарат поки що немає.

Дозування калію йодиту:

для дорослих та дітей віком від 12 років - 125 мг;

немовлята від народження до 1 місяця - 16 мг;

діти від 1 місяця до 3 років - 32 мг;

діти 3-12 років - 62,5 мг.

"У випадку, якщо у вашій аптечці його немає (калію йодиту, - ред.) , отримати препарат можна буде з наступного тижня через сімейного лікаря з розрахунку 1 таблетка 0,125г на людину", - додає Орлов.