В Енергодар доставлено додаткову партію таблеток йоду на випадок аварії на ЗАЕС

Запорізька АЕС регулярно піддається збройним провокаціям. До Енергодару завезли додаткову партію таблеток йоду на випадок аварії на станції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова.
"Тому в Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25000 таблеток калію йодиту - препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - пише Орлов.
Як відзначив міський голова Енергодару, наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в місті відповідає нормі. Причин приймати препарат поки що немає.
Дозування калію йодиту:
"У випадку, якщо у вашій аптечці його немає (калію йодиту, - ред.) , отримати препарат можна буде з наступного тижня через сімейного лікаря з розрахунку 1 таблетка 0,125г на людину", - додає Орлов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними військової розвідки, росіяни готують можливий теракт на території ЗАЕС. Також з'явилась інформація про те, що Росія може відключити станцію від енергосистеми України.
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