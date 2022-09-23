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Энергоблоки украинских ТЭС массово выводят в аварийные ремонты, - "Укрэнерго"

Новина українською →
Украина, Пятница 23 сентября 2022 09:59
Энергоблоки украинских ТЭС массово выводят в аварийные ремонты, - "Укрэнерго" Фото: Энергоблоки украинских ТЭС выводят в аварийные ремонты (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В энергосистеме Украины началось сезонное увеличение потребления электроэнергии. В течение последних двух недель стремительно увеличивается количество энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС), которые находятся в аварийных ремонтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".

Как отмечается в сообщении, подобная тенденция наблюдалась и во время предыдущего отопительного сезона. Однако сейчас совокупная мощность находящихся в аварийном ремонте энергоблоков ТЭС ежедневно вдвое и больше превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

"НЄК "Укрэнерго" как оператор системы передачи отмечает, что для успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов генерирующие компании должны обеспечивать бесперебойную работу тепловой генерации. Поэтому сейчас нужно сделать все необходимое для завершения подготовки энергоблоков к зиме и надежной работы энергосистемы в этот период. Ненадлежащее выполнение этих мер ставит под угрозу надежность энергоснабжения украинских потребителей и стабильность экспорта электроэнергии из Украины и ЕС в осенне-зимний период", - отметили в компании.

Вместе с тем, количество ранее работавших энергоблоков из-за отсутствия топлива сейчас уменьшилось.

Пресс-служба "Укрэнерго" также сообщила, что несмотря на отсутствие производства электроэнергии на Запорожской АЭС, собственная генерация покрывает все потребности украинских потребителей, а также обеспечивает экспорт электроэнергии в Европу.

Напомним, премьер-министр Дениса Шмігаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, однако главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.

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ТЭС Укрэнерго
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