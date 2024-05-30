"Энергоатому" не хватает производства электроэнергии для финансирования тарифа для населения

"У нас не хватает выработки, чтобы в полном объеме сейчас закрывать задолженность, которая была сокращена за предыдущий год. Она была сокращена за предыдущий год на 5,8 млрд грн", - сказал он.

Котин объяснил, что сейчас у "Энергоатома" в работе 8 энергоблоков, однако на днях несколько из них будут выведены в ремонты, из-за чего выработки будет в дальнейшем не хватать для погашения долгов.

"Мы 100% ПСО оплатили за январь, за февраль. За март 95% и за апрель 88% у нас оплачено. За май пока не оплачивалось", - подчеркнул Котин.

Он добавил, что на сегодняшний день задолженность по бухгалтерскому учету составляет около 1,5 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что растущие долги государственной энергокомпании "Энергоатом" приведут к усложнению возобновления энергетической системы, пострадавшей в результате российских атак.