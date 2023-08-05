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"Энергоатом" задолжал 18 млрд за компенсацию тарифов

Фото: "Энергоатом" задолжал 18 млрд за компенсацию (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Долг государственного "Энергоатома" в рамках возложенных на него специальных обязанностей по финансированию тарифа на электроэнергию для населения составил 18 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по ядерной безопасности и ядерной энергетике Ольгу Кошарну.

По ее словам, после оккупации Запорожской АЭС "Энергоатом" потерял 40% мощностей своих атомных станций. Поэтому компания не может продавать часть своей электроэнергии.

"А ПСО у него ("Энергоатома", - ред.) больше, чем у "Укргидроэнерго". Общий объем ПСО по 2022 году - 120 млрд грн. Поскольку сейчас никакой отчетности нет, все закрыто, сложно сказать. Отсюда и взялись эти долги в 18 млрд грн", – сказала эксперт.

Также она добавила, что "Энергоатом" не платит системному оператору "Укрэнерго" за диспетчеризацию. "Я не знаю какой там объем долгов, но там тоже большой объем", - подытожила Кошарна.

Напомним, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" подал в суд на "Энергоатом" и пытается взыскать около 3 млрд грн задолженности.

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Энергоатом