"Енергоатом" розкритикував відмову НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку

"Масштаби маніпуляцій на ринку електричної енергії вимагають термінових та рішучих дій регулятора. Компанія оцінює постанову НКРЕКП від 2 червня, покликану усунути маніпуляції на ринку, як недостатній крок для припинення схем "торгівлі повітрям", від якої виробники електричної енергії зазнають мільярдних збитків", - йдеться в заяві держкомпанії.

В "Енергоатомі" закликали НКРЕКП повернутися до розгляду поданих учасниками ринку пропозицій та вжити усіх можливих заходів для фінансового збалансування роботи ринку.

В держкомпанії переконані, що ситуація з ціноутворенням на організованих сегментах ринку ставить під загрозу безпеку постачання електричної енергії споживачам, зриває підготовку до осінньо-зимового періоду та створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейською енергомережою ENTSO-E.

"В "Енергоатомі" впевнені: щоб досягти цінової стабілізації на організованих сегментах ринку, потрібні набагато більш рішучі дії Регулятора. НАЕК "Енергоатом" закликає НКРЕКП повернутися до розгляду поданих учасниками ринку пропозицій", - підсумували в держкомпанії.

Нагадаємо, в травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт година.

Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП визнала махінації лише 2 червня під тиском Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.