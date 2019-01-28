"Енергоатом" намагається темою "Роттердам+" відволікти увагу від своїх закупівель, - експерт

Експерт припускає, що АМКУ прийме негативне рішення за заявою "Енергоатому"

Оспаривая в Антимонопольном комитете Украины возможное нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем внедрения формулы "Роттердам+" руководство ГП НАЭК "Энергоатом" отвлекает внимание от своих тендеров. Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокип, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Появление заявления почему-то совпало с расследованием программы "Схемы" о возможном привлечении чешской Skoda JS (та, что с русскими ушами) к строительству реактора для ХАЭС. Эта же Skoda JS фигурирует в коррупционном деле, которое касается тендеров "Энергоатома", - отметил Прокип.

Эксперт назвал три причины, по которым заявление "Энергоатома" ставит компанию в несколько "комическую ситуацию":

"1. Участник, у которого более 50% рынка, судится с антимонопольным ведомством по поводу механизма индикативного ценообразования, который используют другие игроки, у которых 30% рынка.



2. Судятся с антимонопольным ведомством, которое в 2015 году рекомендовало и едва не требовало разработать порядок формирования предельной цены на основании расходов генерирующих компаний (АМКУ предоставил НКРЭКУ рекомендации от 17.09.2015 г. №12-рк разработать и утвердить порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены). В ответ НКРЭКУ утвердила Порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии (а АМКУ и Государственная регуляторная служба, в свою очередь, дружно согласовали методику). Ту, которая в народе известна как "Роттердам+". То есть, жалуемся в АМКУ на "Роттердам+", который был согласован тем же руководителем АМКУ три года назад.

3. Заявление подали почти через три года после того, как "Роттердам+" заработал. И за полгода до того, как он будет заменен рыночными механизмами ценообразования. Ну да, лучше поздно, чем никогда", - отмечает Прокип.

Прокип предполагает, что АМКУ примет отрицательное решение по заявлению "Энергоатома".

"Очевидно, решение АМКУ относительно этого заявления будет отрицательным. Напрямую атомная и тепловая генерация не конкурируют. Маневровые мощности тепловой генерации дополняют атомную", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время ситуацию в энергетической отрасли отрегулирует сам рынок.

"Понятно, что "Энергоатом" недоволен текущим уровнем финансирования. Но при чем здесь "Роттердам+" и АМКУ? В НКРЭКУ считают, что "запросы" атомщиков завышены, необоснованны. Руководство "Энергоатома" считает иначе. Но рынок вскоре все расставит на места. По оценкам УИБ, в случае перехода на новую модель рынка "Энергоатом" сможет существенно улучшить собственное финансирование. Но это произойдет не за счет тепловой генерации, а за счет повышения цен для потребителей", - добавил Прокип.

Как сообщалось, ГП НАЭК "Энергоатом" направило в Антимонопольный комитет Украины заявление о возможном нарушении законодательства о защите экономической конкуренции путем внедрения формулы "Роттердам+". Ранее журналисты программы "Схемы" заявили, что к строительству третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС правительство привлечет чешскую компанию Skoda JS, подконтрольную российской энергетической корпорации "Газпром". Смета проекта составляет около 70 млрд гривен.

По данным "Схем", компания Skoda JS фигурирует в деле НАБУ, которое расследует покупку руководством "Энергоатома" комплектующих по завышенным на 20% ценам и перечисление полученных средств на счета офшорной панамской компании.

Фото: facebook.com/aprokip