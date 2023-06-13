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"Энергоатом" против внедрения ценовых ограничений на рынке электроэнергии

Фото: "Энергоатом" против введения ценовых ограничений на рынке электроэнергии (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не внедрять предельные цены на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Энергоатома" Петра Котина в ходе слушаний регулятора.

"В целом мы остаемся на позиции, о том, что нужно либерализовать на сегодня рынок и предложим не вводить какие-либо ценовые ограничения на всех сегментах рынка электрической энергии", - сказал он.

Котин также добавил, что в рамках подготовки к следующей зиме на энергоблоках атомных электростанций нужно перегрузить ядерное топливо, однако у компании сейчас возникла нехватка ликвидности.

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что установка прайс-кепов не поможет решить проблему плохой ликвидности компании.

"В целом мы за то, чтобы отменить какие-либо ограничения на всех сегментах рынка электроэнергии", - подытожил он.

Недавно ранее компания "Донбассэнерго" заявляла, что регулятор одобрил ценовые ограничения на энергорынке на уровне, не покрывающем себестоимости производства.

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Энергоатом