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"Енергоатом" перестав бути збитковим завдяки рішенням Міненерго в середині 2020 року, - Буславець

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Україна, Понеділок 13 грудня 2021 19:14
"Енергоатом" перестав бути збитковим завдяки рішенням Міненерго в середині 2020 року, - Буславець Фото: ДК "Енергоатом" (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Державна компанія "Енергоатом" перестала генерувати збитки завдяки антикризовим заходам Міністерства енергетики влітку 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву тодішнього очільника міністерства Ольги Буславець.

"Коли я залишала посаду, в частині НАЕК "Енергоатом" було зупинено приріст боргів перед підприємством в рамках ПСО. Почалось їх погашення (мінус 2 млрд грн боргів). Цьому сприяло оновлення за ініціативною Міненерго, регуляторного поля – ПСО, порядку проведення аукціонів за двосторонніми договорами, зміни до закону України щодо частки обов’язкового продажу е/е на РДН", - заявила екс-міністр.

Вона наголосила, що за її ініціативою підприємству було надано можливість до 40% електроенергії продавати на стабільному ринку двосторонніх договорів, самостійно обираючи оптимальну торгову стратегію.

Саме це за словами Буславець, вивело компанію з кризи і хронічної збитковості.

"Як наслідок, з липня і до середини грудня 2020 року підприємство заробило на РДД понад 9 млрд грн. Це дозволило пожвавити грошовий обіг компанії, створити базис для забезпечення вітчизняної промисловості доступною «атомною» електроенергією, зменшити профіцит пропозиції електричної енергії і скоротити обсяги небалансів на суму до 1 млрд грн на місяць", - наголосила Буславець.

Як повідомлялось, трейдер "Нова-енергетична-компанія" (НЕК), щодо якої Національне антикорупційне бюро проводить розслідування за фактом завдання збитків державним "Енергоатому" і "Укрзалізниці", у 2020 році збільшив чистий дохід в 10 разів до 8,3 млрд грн.

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