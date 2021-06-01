Компанія-фігурант справи про нанесення збитків "Енергоатому" і УЗ в 2020 заробила 8,3 млрд грн

Трейдер "Нова-енергетична-компанія" (НЕК), щодо якої Національне антикорупційне бюро проводить розслідування за фактом завдання збитків державним "Енергоатому" і "Укрзалізниці", у 2020 році збільшив чистий дохід в 10 разів до 8,3 млрд грн.

Про це свідчить фінансова звітність компанії , оприлюднена на Opendatabot.

Так, чистий прибуток компанії за підсумком минулого року виріс в 5 разів: з 27 млн грн в 2019 році до 131 млн грн у 2020 році.

У 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом нанесення державної УЗ 1,9 млрд грн збитку при закупівлі електроенергії, а також зловживань при торгівлі неіснуючими обсягами електроенергії, так званої схеми "торгівлі повітрям".

У грудні 2020 року НАБУ в рамках цієї справи провело обшук у київському офісі "Нової-енергетичної-компанії", вилучивши документи, що підтверджують перепродаж електроенергії.

"Нова-енергетична-компанія" здобула популярність на початку 2020 року, під час розпалу схем торгівлі повітрям. Лише через кілька місяців НКРЕКП визнала, що "Нова енергетична компанія" виявилася найбільшим покупцем електроенергії "Енергоатому" на балансуючому ринку, що призводило до штучних збитків держкомпанії.

Відповідний акт перевірки був оприлюднений на сайті Комісії.

Влітку 2020 року "Енергоатом" подав до суду на "нову енергетичну компанію" з вимогою відшкодувати завдані збитки.

У квітні 2021 року суд визнав порушення НЕК і зобов'язав компанію компенсувати державному "Енергоатому" завдані збитки.

Основним власником "Нової енергетичної компанії" є Олександр Притика. Йому належить 76% статутного капіталу, він же є директором компанії.

Раніше глава НКРЕКП Валерій Тарасюк заперечував зв'язок з власником НЕК Олександром Притикою.