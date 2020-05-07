"Енергоатом" спростував заяви щодо штучного зниженні виробництва

Антикризові заходи прийняті Кабінетом міністрів і Міністерством енергетики та навколишнього середовища, в тому числі, по досягненню фізичної та фінансово-економічної стабілізації енергоринку зараз виправдані. Про це заявив в.о. керівника НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю "БізнесЦензору", передає РБК-Україна.

"Енергоатом" прийняв рішення вивести в резерв ряд енергоблоків АЕС на період карантину для забезпечення нового зниженого балансу електроенергії, враховуючи зниження споживання в порівнянні з минулим роком на поточний період на 50 млн кВт*год щодня.

"Оператор надає нам конкретну цифру, що вимагає від нас зупинки ряду наших енергоблоків. Ми можемо вчинити по-іншому, розвантаживши всі енергоблоки, але в такому стані глибокого розвантаження їх робота буде неефективною. Зупинка декількох енергоблоків дозволить працювати іншим на рівні потужності, близькому до номінального", - сказав Котін.

Він також висловив підтримку антикризових дій міністерства.

"Ми відстежуємо загальну ситуацію в енергосистемі, зниження споживання. Тому необхідно дочекатися стабілізації в цілому, як на енергоринку, так і економіці. Але ми не повинні виробляти електроенергію тільки тому, що хочемо це робити. Відпущена електроенергія повинна оплачуватися. Сьогодні ми маємо величезні заборгованості від енергоринку. Компанія досі не стягнула 16 млрд боргів. І в таких умовах повинні продовжувати повністю фінансувати нашу виробничу програму. На мій погляд, антикризові заходи вжиті Кабміном і Міненерго, в тому числі і по досягненню фізичної (перегляд балансу) і фінансово-економічної стабілізації енергоринку зараз виправдані", - резюмував він.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5% до 138 млрд кВт/год за рік і паритетне зниження виробництва всіх видів генерації.