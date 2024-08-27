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"Энергоатом" анонсировал строительство Чигиринской АЭС в Черкасской области

Черкасская область , Вторник 27 августа 2024 21:05
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"Энергоатом" анонсировал строительство Чигиринской АЭС в Черкасской области Фото: "Энергоатом" анонсировал строительство Чигиринской АЭС в Черкасской области (energoatom.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

"Энергоатом" готовится к реализации проекта по строительству Чигиринской атомной электростанции в Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что энергетическая стратегия Украины на период до 2050 года предусматривает увеличение мощности отечественной атомной генерации.

"Поэтому команда "Энергоатома" активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективной из них является Чигиринский, возле городка Орбита в Черкасской области. Там планируется строительство четырех новых энергоблоков по технологии". AP1000", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Энергоатоме", уже сделан первый шаг в реализации этого проекта. Так, во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение относительно:

  • предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом";
  • передачи земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное использование АО "НАЭК "Энергоатом".

"Энергоатом" намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетишина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, представляет собой значительную инвестицию в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями

Отметим, проект атомной станции возле Чигирина рассматривали еще при СССР, но он был остановлен в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской станции.

Напомним, ранее мы рассказывали о работающих украинских АЭС и сколько электроэнергии они производят.

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АЭС Черкасская область Энергоатом
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